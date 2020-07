Aversa/Centro studi Diderot: iniziò iscrizioni corso di preparazione per il concorso ordinario

Aversa– Presso il Centro studi Diderot (Via Umberto I, n.5 Aversa) è possibile seguire corsi di informatica (Lim,tablet, Eirsaf 7 moduli, corso di dattilografia) e di lingua inglese con esami in sede; recuperare e potenziare tutte le discipline presenti nei piani di studi dei licei, degli istituti tecnici e professionali e iscriversi a master e corsi di perfezionamento.



In vista del bando per il concorso ordinario è possibile, inoltre, iscriversi al corso di preparazione articolato in tre parti

1)La prima è dedicata alla preparazione della prova preselettiva ed è articolata in tre lezioni di due ore ciascuna di logica e in tre lezioni di due ore ciascuna di legislazione scolastica.

Nel dettaglio le lezioni di logica si articolano in una prima parte teorica con relativi esempi e in una seconda parte di esercitazione pratica. I primi due incontri affronteranno gli argomenti di logica verbale, il terzo incontro gli argomenti di logica matematica.

(Le prime due lezioni di legislazione scolastica sono comuni e la terza per ordine di scuola)

2) La seconda fase è dedicata alla preparazione della prova scritta, articolata in una parte dedicata alle metodologie didattiche e in una parte dedicata all’impostazione della prova scritta della classe di concorso.

3) La terza fase è dedicata alla preparazione della prova orale, durante la quale il candidato sarà seguito nella produzione di un Power Point per la simulazione di una lezione.



Il corso avrà inizio il 22 agosto, le iscrizioni avranno termine il 31 luglio. Per info cell. 3312078219

Da settembre il corso per i diplomandi che intendono cimentarsi i test di medicina