Aversa città Normanna e Teverola grandi protagoniste al Premio Internazionale Books for Peace 2020.

Aversa/Teverola- Armando Pirolli conquista un Premio Internazionale.

“È stato un grande onore quello di essere rappresentate nella città Eterna presso l’Auditorium di Santa Cecilia dove si svolta la finale dell’ International Competition Award, che ha visto la presenza di artisti e grandi personalità dello sport e del mondo dello spettacolo” ha dichiarato Armando Pirolli.

Sono ben 61 i Paesi e i Partner che hanno sponsorizzato il Books for Peace attraverso il quale si celebra la storia di persone che aspirano alla pace.



Il Premio Books for Peace nasce da un progetto di un gruppo di associazioni: FUNVIC ( Fundacào Universitaria Vida Crista / UNIFUNVIC) – Brasil, Club Unesco BFUCA- WFUCA Sezione Europea, ANASPOL ( Associazione Nazionale Agenti Sottufficiali Polizie Locali ), IADPES International Academy Diplomatic Pax et Salus, Associazione Nazionale Giudici di Pace, con lo scopo di valorizzare i libri, la cultura, le persone, lo sport, l’arte, che trattano argomenti inerenti alla Pace non solo tra i popoli, ma dei popoli. I temi che stanno più a cuore riguardano infatti la violenza di genere, il bullismo, le discriminazioni razziali e religiose, l’integrazione sociale e culturale.



La quarta edizione del Books for Peace 2020 ha avuto come tema portante l’arte e la cultura patologica, l’integrazione e la valorizzazione culturale di tutti coloro che vivono una disabilità o una malattia psichica o fisica. Armando Pirolli ha vinto quest’edizione 2020 con il romanzo biografia “Vincere nel Silenzio” la vita e la storia sportiva di un ragazzo sordomuto di Teverola in provincia di Caserta, edito e curato da Pasquale Gnasso Editore. Madrina della manifestazione Katia Noventa che con tante altre personalità di spicco hanno coadiuvato nelle nomination di questa edizione . Hanno partecipato tra gli altri : Giovanni Improta (campione sordomuto di Kich Box), Franco Di Mare ( RAI ), Amedeo Ricucci ( RAI ), Elena Sofia Ricci ( Attrice ), Sebastiano Somma ( Attore ), Damiano Tommasi ( Presidente AIC ).

Per questa edizione il Comitato Internazionale ha voluto premiare tutte quelle attività sociali, umanitarie e culturali di informazione che contrasto e hanno contrastato gli stereotipi di genere.



Un immenso e riconoscente grazie da parte dell’Autore e della Città di Aversa e Teverola ai fondatori Antonio Imeneo e Alessandro Marchetti.

