Aversa: cittadini con reddito di cittadinanza impegnati in attività di pubblica utilità

AVERSA– Il comune di Aversa ha dato il via all’iter per poter utilizzare, per attività di pubblica utilità, quanti percepiscono il reddito di cittadinanza:

Così –ha dichiarato il sindaco Alfonso Golia-potremo tamponare la carenza dell’organico comunale, soprattutto nel settore manutentivo”

“Abbiamo adottato il piano triennale delle opere pubbliche, dando così inizio all’iter che ci porterà ad approvare il primo bilancio di previsione di questa amministrazione. Approvata infine una delibera che ci permette di rateizzare il debito accumulato con Acqua Campania per il 2019 fino a metà 2021. Senza questa convenzione il comune avrebbe dovuto pagare in una unica rata ad inizio 2020 circa 860mila euro, assorbendo di fatto buona parte della liquidità disponibile. Prima dei giorni di Natale abbiamo anche approvato le linee guida per la redazione del Puc. Il piano urbanistico comunale che disegnerà la città del futuro“, ha concluso Golia.

All’interno del piano triennale sono stati previsti anche interventi per l’installazione di telecamere e di pubblica utilità (palazzetto dello sport, debiti e Puc)

È stato ,infatti, completato un importante intervento di manutenzione sull’impianto di video sorveglianza comunale. Attualmente sono 51 le telecamere attive e collegate alla centrale operativa. Il ripristino della piena funzionalità delle telecamere cittadine è stata una delle prime richieste formulate al comandante Guarino dopo l’insediamento.

”Abbiamo anche -conclude il sindaco Golia-deliberato per permettere alle società sportive di continuare a utilizzare il palasport anche nel 2020.Abbiamo adottato il #pianotriennale delle opere pubbliche, dando così inizio all’iter che ci porterà ad approvare il primo bilancio di previsione di questa amministrazione”