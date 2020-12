Aversa, conferenza stampa/ I commenti di A.Golia e dell’assessore Sagliocco

Aversa (Caserta) – Attraverso la conferenza stampa via web con i giornalisti, Golia e l’assessore Sagliocco hanno chiarito alcuni aspetti tecnici relativi alla tormentata vicenda della recente frattura politica.

“Gli equilibri di bilancio del Comune di Aversa sono corretti per cui nulla sarà cambiato nonostante i rilievi mossi dai consiglieri dissidenti”

E alla domanda di qualche giornalista sul ritiro della delibera di approvazione proposta da un consigliere PD, Golia ha replicato

“Il ritiro è stato chiesto solo quale estremo tentativo di liberare il campo dai dubbi sollevati da alcuni consiglieri. Quel tentativo intendeva evitare una frattura politica grave che poi, come si può vedere, vi è stata”

E sulla possibilità di una nuova amministrazione comunale il sindaco si è espresso così:

“Noi verremo a parlare in consiglio comunale, parleremo di programma e di obiettivi. La sfida e sul futuro della città per risolvere i problemi insieme a chi vorrà, a chi sarà disponibile. Se vi sarà una nuova amministrazione non sarà affatto a tempo perché la città ha bisogno di stabilità. Non abbiamo bisogno di persone che non vogliono scegliere, si dimetta chi non vuole nessuna responsabilità, la città non ha bisogno di loro. Solo strumentalità. Questa scissione sta bloccando sempre di più l’azione amministrativa in questo momento particolare per il mondo intero oltre che in vista dell’utilizzo dei fondi europei 2021-2027”

Sugli equilibri di Bilancio l’assessore Sagliocco ha così commentato

“I dirigenti e i revisori dei conti hanno certificato anche formalmente quei crediti vantati dall’ente che alcuni consiglieri contestano. Inoltre, sono stati cristallizzati nel bilancio consuntivo approvato a luglio anche da chi oggi li contesta”