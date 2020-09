Aversa, conferenza stampa (Italia Viva)/Renzi: “De Luca merita un secondo mandato/Inutile il Referendum sul taglio del parlamentari”

Aversa– Si è tenuta stamattina alle ore 13:30 presso il ristorante Dodici, in via Cupa Scoppa, la conferenza stampa di Italia Viva con Matteo Renzi, Nicola Caputo ,i coordinatori provinciali e i candidati alle regionali. Matteo Renzi ha esordito dicendo di essere fiducioso per l’affermazione di Italia Viva in Campania.

“Quando vedo Nicola che dice che qui farete il più bel risultato, io ci credo”

Ha poi affermato che queste elezioni sono fondamentali per il futuro della regione e che De Luca ha governato meglio di Caldoro e per questo merita un secondo mandato

Si tratta, però, di lezioni differenti, perché segnate dalla presenza eccezionale del Covid, a causa del quale sono stati elargiti all’Italia 200 miliardi.

“La divisione attualmente è fra chi quei soldi li vuole spendere e chi non vuole spenderli” ha dichiarato Matteo Renzi, riferendosi a Salvini il quale stamattina ha dichiarato che preferirebbe prendere i soldi dai risparmiatori, anziché dall’Europa.

Intervenendo sul referendum, Renzi ritiene inutile,nell’ambito del bicameralismo perfetto, il taglio dei parlamentari. Se le due camere continuano a operare sulle stesse questioni, il numero dei parlamentari è irrilevante

Alla domanda su cosa potrebbe fare per il sud il Ministro dell’economia Gualtieri ,oggi in arrivo a Caserta, Renzi ha replicato che è necessario sbloccare le infrastrutture e utilizzare i soldi dei redditi (come quello di cittadinanza) per creare opportunità lavorative.

