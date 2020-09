Aversa/ Consiglio comunale tra mozioni, approvazioni e astensioni

Aversa– La seduta del consiglio comunale questo martedì 29 settembre è iniziata giá dal primo pomeriggio e ha avuto diversi argomenti sui quali si sono confrontati i membri dell’amministrazione.

Tanti, infatti, i punti all’ordine del giorno. Primo fra tutti l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, dopodiché sono state presentate le varie mozioni.

La prima è stata presentata :e poi ritirata, dalla consigliera Dello Iacono che ha posto l’attenzione sulla riqualificazione di piazza Marconi, uno dei luoghi più rappresentativi del nostro centro storico. La consigliera ha ritirato la mozione confidando nella possibilità che il progetto di riqualificazione della piazza possa far parte al piu presto degli gli obiettivi di questa amministrazione.

Al centro della mozione del consigliere Gianluca Golia, invece, é stato il problema “movida”

In particolare,il consigliere ha proposto di vietare la circolazione dei veicoli anche in vicoletto San Paolo nel fine settimana. La proposta, nata con il fine di evitare disagi ai residenti, è stata votata favorevolmente e accompagnata da un’altra mozione, proposta e sottoscritta, proprio durante la seduta stessa, dal consigliere Mariano Scuotri, il quale ha esteso la proposta di inrerdire al traffico il vicoletto a partire dal giovedì sera.

È stata poi la volta dell’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria ,cioè IMU e dell’approvazione della tariffa sui rifiuti relativamente all’anno 2020, nonché dell’addizionale comunale IRPEF e della relativa aliquota, sempre per l’anno 2020. Le proposte, presentate dall’assessore alle Finanze, Francesca Sagliocco, sono state approvate dai membri dell’amministrazione comunale. Molte le astensioni dal voto soprattutto in merito all’approvazione dei regolamenti per la disciplina della tassa sui rifiuti e dell’imposta comunale propria.

Accolta e approvata anche la proposta presentata dall’assessore allo Sport, Luisa Melillo, di modificare il regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e scolastici, con riferimento anche al Palazzetto dello Sport.

Approvata, infine, durante la seduta, anche la variazione del bilancio di previsione 2020/2022 e il ricoscimento dei debiti fuori bilancio area Vigilanza.