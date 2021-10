Aversa, è morto il giovane 22enne lanciatosi dal quarto piano

Aversa-Un’altra triste vicenda e purtroppo anche questa volta riguardante un giovane si è verificata nella città di Aversa. Nella serata di ieri Luigi Palmieri ,di 22 anni, è morto precipitando dal balcone di casa. Tutti lo ricordano come un giovane pieno di vita e molto socievole. La sua breve esistenza ha avuto fine con un salto nel vuoto dal quarto piano della sua abitazione in via Montale, nei pressi di Viale Kennedy. Dalle prime indiscrezioni il ragazzo stava vivendo una condizione di forte stress emotivo. La notizia ha destato molto sgomento tra gli abitanti del centro normanno. Riguardo il triste gesto stanno indagando i carabinieri del Comando di Aversa. In particolare si indaga anche circa l’intenzione del giovane di togliersi la vita, comunicata a persone a lui vicine. Sul corpo del ragazzo sarà disposta l’autopsia.