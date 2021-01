Aversa, Enrico Sellitto, guardia WWF,denuncia uomo intento a bruciare i rifiuti

Aversa– Enrico Sellitto (WWF Campania) ha bloccato e denunciato una persona intenta a bruciare rifiuti, in via San Michele, strada che dal cimitero normanno conduce verso Cesa.

Immediatamente è stata avvisata la Polizia Municipale di Aversa che ha mandato sul posto subito una pattuglia.

Tutt’ora sono in atto le operazioni di coordinamento con la Polizia Municipale.