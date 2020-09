Aversa/ Firmata l’ordinanza: le scuole riapriranno il 28 settembre

Aversa– Le scuole riapriranno il 28 settembre.

Da pochi minuti, attraverso una diretta via Facebook, il sindaco Alfonso Golia ha annunciato che ,dopo aver discusso con i Dirigenti scolastici, ha ritenuto opportuno spostare la data di inizio dell’anno scolastico, considerando che devono essere sanificati alcuni plessi e che non sono ancora arrivati tutti i banchi ( il cui arrivo è previsto verso fine ottobre). Anche il Presidente della provincia Magliocca ha chiesto al sindaco un leggero rinvio per consentire la sanificazione delle strutture di competenza della provincia di Caserta. Nella diretta il primo cittadino ha fatto riferimento alle cifre investite per mettere le scuole in sicurezza e all’affitto di una nuova struttura per limitare le turnazioni.

In apertura, sono stati forniti anche i dati relativi all’epidemia in corso: 4 nuovi contagi e 3 guariti.

