Aversa- Gli allievi del liceo classico della comunicazione “D. Cirillo” incontrano il Prefetto di Caserta

Aversa– Stamattina i ragazzi del liceo classico della Comunicazione “Domenico Cirillo” (DS Luigi Izzo) hanno incontrato ,in videoconferenza,il prefetto di Caserta.

“Coraggio, onore, onestà, volontà e studio: questo il messaggio che oggi il Prefetto di Caserta ha lasciato in videoconferenza agli alunni del Liceo classico della comunicazione “D. Cirillo “. Vari i quesiti posti dagli alunni al Prefetto, gli interventi infatti hanno toccato i problemi che maggiormente mortificano la nostra società come la criminalità organizzata, la mafia, l’ immigrazione, l’ emergenza sanitaria, la sicurezza. Anche in periodo di Covid, dunque, il Cirillo non si ferma e continua la sua attività formativa per ” volare alto” come ha sottolineato il Prefetto”