Aversa, II edizione del concorso letterario “Insieme si cresce”, Il liceo L. Da Vinci di Vairano conquista il primo posto

Si è svolta sabato 23 maggio 2025, presso la Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù di Aversa, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso letterario promosso da Basilisco Editore, culminata con la presentazione dell’antologia di racconti brevi “Insieme si cresce”.

L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra scuola, cultura ed editoria, valorizzando il talento e la creatività degli studenti partecipanti. Numerosi gli ospiti intervenuti nel corso della manifestazione, che ha visto la partecipazione di docenti, autori, operatori culturali e rappresentanti del territorio.

A conquistare il primo posto del concorso è stata Federica Izzo, studentessa del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Vairano Patenora, premiata dal prof. Giuseppe Limone per il racconto “Finché ti muovi, non puoi cadere”. L’allieva è stata accompagnata dalla professoressa Tania Valentino.