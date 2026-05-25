Tensioni ai seggi a San Marco: l’ordine pubblico regge grazie a Polizia e Carabinieri

SAN MARCO EVANGELISTA (CE)- Ore di altissima tensione quelle che si stanno registrando nei pressi dei seggi elettorali di San Marco, dove l’atmosfera si è fatta improvvisamente incandescente. Quella che doveva essere una regolare giornata di voto si è trasformata in un delicato scenario di gestione dell’ordine pubblico, richiedendo ripetuti e tempestivi interventi da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
Una tensione che dura da ore
Il clima rovente, in realtà, non è un fulmine a ciel sereno: la situazione era già tesa dalla giornata di ieri, con provocazioni e scambi di battute che avevano fatto presagire una vigilia complicata. Una tregua notturna che è durata ben poco: già questa mattina, all’apertura stessa dei seggi, si sono registrate le prime accese richieste di intervento per placare gli animi e ripristinare la calma prima che la situazione potesse sfuggire di mano.
Clima rovente tra i candidati
A surriscaldare gli animi non sarebbero stati i normali elettori, bensì l’attivismo esasperato dei candidati delle due liste in lizza e dei loro più stretti familiari. Presenze costanti, discussioni animate a pochi metri dalle sezioni e sguardi di sfida hanno progressivamente inasprito il clima, sfociando in veri e propri momenti di attrito.
”La vicinanza tra i sostenitori più accaniti e i parenti dei candidati sta mettendo a dura prova, da ormai più di 24 ore, l’assetto dell’ordine pubblico predisposto per l’evento.”
Il dispositivo di sicurezza
Il piano di sicurezza interforze, pianificato proprio per prevenire criticità, sta reggendo l’urto grazie alla fermezza e alla professionalità del personale in divisa. Gli agenti di Polizia e i militari dell’Arma sono dovuti intervenire a più riprese per separare i contendenti, disperdere gli assembramenti nei pressi degli ingressi e richiamare tutti al rispetto delle distanze previste dalla legge elettorale.
Al momento la situazione resta monitorata capillarmente. Il presidio è stato rinforzato per garantire che le ultime ore di voto e le successive operazioni di scrutinio possano svolgersi nella massima regolarità e sicurezza per i cittadini.
SAN MARCO EVANGELISTA (CE)- Ore di altissima tensione quelle che si stanno registrando nei pressi dei seggi elettorali di San Marco, dove l’atmosfera si è fatta improvvisamente incandescente. Quella che doveva essere una regolare giornata di voto si è trasformata in un delicato scenario di gestione dell’ordine pubblico, richiedendo ripetuti e tempestivi interventi da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato.