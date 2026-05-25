Tensioni ai seggi a San Marco: l’ordine pubblico regge grazie a Polizia e Carabinieri

​SAN MARCO EVANGELISTA (CE)- Ore di altissima tensione quelle che si stanno registrando nei pressi dei seggi elettorali di San Marco, dove l’atmosfera si è fatta improvvisamente incandescente. Quella che doveva essere una regolare giornata di voto si è trasformata in un delicato scenario di gestione dell’ordine pubblico, richiedendo ripetuti e tempestivi interventi da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

​Una tensione che dura da ore

​Il clima rovente, in realtà, non è un fulmine a ciel sereno: la situazione era già tesa dalla giornata di ieri, con provocazioni e scambi di battute che avevano fatto presagire una vigilia complicata. Una tregua notturna che è durata ben poco: già questa mattina, all’apertura stessa dei seggi, si sono registrate le prime accese richieste di intervento per placare gli animi e ripristinare la calma prima che la situazione potesse sfuggire di mano.

​Clima rovente tra i candidati

​A surriscaldare gli animi non sarebbero stati i normali elettori, bensì l’attivismo esasperato dei candidati delle due liste in lizza e dei loro più stretti familiari. Presenze costanti, discussioni animate a pochi metri dalle sezioni e sguardi di sfida hanno progressivamente inasprito il clima, sfociando in veri e propri momenti di attrito.

​”La vicinanza tra i sostenitori più accaniti e i parenti dei candidati sta mettendo a dura prova, da ormai più di 24 ore, l’assetto dell’ordine pubblico predisposto per l’evento.”

​Il dispositivo di sicurezza

​Il piano di sicurezza interforze, pianificato proprio per prevenire criticità, sta reggendo l’urto grazie alla fermezza e alla professionalità del personale in divisa. Gli agenti di Polizia e i militari dell’Arma sono dovuti intervenire a più riprese per separare i contendenti, disperdere gli assembramenti nei pressi degli ingressi e richiamare tutti al rispetto delle distanze previste dalla legge elettorale.

​Al momento la situazione resta monitorata capillarmente. Il presidio è stato rinforzato per garantire che le ultime ore di voto e le successive operazioni di scrutinio possano svolgersi nella massima regolarità e sicurezza per i cittadini.