Aversa, IIS Da Vinci partecipa al concorso “A scuola di cinema”

Nell’ambito degli interventi integrativi e e complementari a Procida Capitale 2022 per la valorizzazione del Patrimonio culturale campano è stato indetto un concorso per le scuole secondarie di secondo grado della Campania “A scuola di cinema. La cultura non isola”

Il bando di concorso “A scuola di Cinema. La cultura non isola”,rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della regione Campania, ha come oggetto la realizzazione di un video/cortometraggio della durata massima di 5 minuti.

Al concorso partecipa anche l’IIS Leonardo Da Vinci di Aversa. È possibile votare cliccando sul link ed esprimendo poi il proprio gradimento