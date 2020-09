Aversa, Il liceo classico e musicale “D.Cirillo” riparte tra novità e sperimentazioni

L’orizzonte culturale del liceo “D. Cirillo” di Aversa (DS Luigi Izzo) è da sempre stato fondato sulla valorizzazione di un modello culturale che i latini definivano humanitas.

Ed è proprio sulla ricchezza spirituale che una comunità può contare, quando le circostanze avverse sembrano prevalere.

Anche stavolta, in piena emergenza Covid, il liceo Cirillo non si è fatto trovare impreparato e, con determinazione, si è organizzato per attivare modalità alternative alla didattica in aula, per un sicuro e sereno avvio dell’anno scolastico:

corsi di formazione di 12 ore piattaforma G-SUITE, rivolti ai docenti; orari di entrata e di uscita diversificati; distanziamento fisico di un metro; segnaletica negli ambienti comuni; approvvigionamento di mascherine e igienizzanti; organizzazione dell’aula Covid; banchi singoli (acquistati dal mese di luglio); corsi di recupero per gli studenti.

Il liceo riparte potenziato anche dall’autorizzazione di due Bandi PON: FSE- supporto per i libri di testo e kits scolastici per la secondaria di primo e secondo grado, e il FERS- realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo.

Il primo PON mira a contrastare situazioni di disagio delle famiglie, perché consente di acquistare materiali didattici (vocabolari, libri di narrativa, testi per DSA e allievi con BES) da fornire, in comodato d’uso, agli allievi che ne hanno necessità.

Attraverso i fondi elargiti con il secondo PON, la scuola intende munirsi dei supporti utili alla realizzazione della didattica integrata e, se sarà necessario, di quella a distanza. In ogni caso, i materiali saranno funzionali alla creazione di una Smart Class.

Il Liceo Cirillo si è visto inoltre approvare, con il massimo punteggio, un progetto nell’ambito della partecipazione all’ Erasmus+2020. Si tratta di un lavoro di equipe supportato dalla referente prof.ssa Debora Gagliardi, che vedrà gli alunni del triennio coinvolti nel progetto “Gli Angioini- una dinastia europea: testimonianze, insediamenti, reperti” (in sinergia con vari paesi europei accumunati dalla presenza della dinastia D’Angiò).

Da settembre, inoltre, sono cominciate in presenza le attività di preparazione per gli esami Cambridge IGCSE Maths, previsti per la sessione di ottobre/novembre 2020. Gli alunni del liceo classico Cambridge, divisi per gruppi, stanno già svolgendo lezioni con la madrelingua Mrs Washburne in vista dell’esame.

Infine, in cantiere ci sono certamina

,concorsi, eventi e Olimpiadi, attraverso i quali saranno dispiegate le più innovative metodologie didattiche.

