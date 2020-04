Aversa/il messaggio di Elena Caterino e Mario De Michele dopo la nomina a assessori

Aversa-Pubblichiamo il messaggio di Elena Caterino dopo la sua elezione ad assessore con delega all’ambiente.

“Sono onorata di aver ricevuto questa prestigiosa ed impegnativa nomina.

Ringrazio il Sindaco Alfonso Golia per la fiducia riposta in me. Lascio il ruolo di consigliere comunale, che è stato appassionante e motivante, ed intraprendo questo nuovo incarico con lo stesso spirito al servizio della mia amata città

Un ruolo di responsabilità, in un settore, quello dell’ambiente importante che richiede grande impegno e sacrificio

Consapevole dell’enorme responsabilità che questa carica comporta la affronterò con il massimo impegno in osservanza del programma politico del Sindaco e nell’interesse della comunità Aversana.

In quest’ottica, metterò a disposizione dell’Amministrazione tutta la mia esperienza in campo politico e amministrativo e le mie competenze in campo ambientale

Il mio sarà un assessorato aperto a tutti, quindi fin d’ora ringrazio anticipatamente tutte quelle forze politiche e sociali che vorranno collaborarmi per raggiungere insieme quell’obiettivo comune che altro non è il raggiungimento di

“quel bene comune “

che la nostra comunità merita fortemente.

Auguro buon lavoro all’amico Vincenzo Angelino per il suo ingresso in Consiglio Comunale

Alfonso Golia

E quello di Mario de Michele, nominato assessore con delega alle attività produttive e agli affari generali.

“In questi casi non credo esistano parole giuste o opportune.

Credo esistano quelle dettate dai sentimenti, dalle emozioni e dalla speranza.

La mia nomina ad Assessore della Città di Aversa è per me motivo di grande orgoglio.

Servire la mia Città, servire alla mia Città uno dei sogni che si realizza e si concretizza.

Ed è per questo che ringrazio per questa opportunità il Sindaco Alfonso Golia,

una nomina che comporta grandi responsabilità e che proverò ad interpretare con grandissimo impegno e dedizione

avendo come Faro guida il bene e la tutela di tutti i cittadini della mia Città.

Affronteremo sfide importanti ed avvincenti: affari generali e Legali, Attività Produttive, Commercio, Polizia Amministrativa, Patrimonio. Elementi indispensabili per la valorizzazione della nostra Città.

Svolgerò il mio ruolo senza mai dismettere il mio essere, i miei valori e la mia esperienza professionale.

Cercherò di svolgere il mio ruolo con gli stessi valori che mi sono stati trasmessi da un padre che aveva nella politica la sua più grande passione.

A lui dedico questo nuovo percorso.

Ed ora mettiamoci a lavoro per la nostra amata Città.”