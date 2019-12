Aversa – Istituto Aladdin, mercatini di beneficenza per Natale

AVERSA. Natale all’insegna della beneficenza. Domenica 22 dicembre 2019, alle ore 10:00, presso l’istituto paritario di Aversa “Aladdin” si è tenuto l’evento “Mercatini di beneficenza”.

La manifestazione ha visto la partecipazione degli alunni in un bellissimo coro natalizio. I banchetti che hanno caratterizzato i mercatini, sono stati arricchiti da prodotti culinari e artigianali di diverse realtà dell’agro che hanno contribuito a rendere possibile l’iniziativa dell’istituto. I prodotti, infatti, sono stati forniti da: Fresca 24, panificio “Cavallaccio”, caseificio “Ranucci”, vineria “Top”, bar-pasticceria “Moplì 2.0”, caseificio “La rosa dei venti”. Ala tipografia “Bianco” e sartoria “Martorè Vintage”. Altri elaborati in esposizione sono stati realizzati dalle docenti assieme a stelle di Natale e pigotte Unicef. La mattinata è stata rallegrata dall’animazione con Babbo Natale per i più piccini.



Un insegnamento nobile, quello della beneficienza, dato ai piccoli studenti che hanno compreso il valore di quello che possiedono. Infatti parte del ricavato della giornata è stato devoluto all’Unicef.

“Ogni bambino è generoso ed è contento di donare. È stato semplice – afferma il corpo docenti- insegnare loro il messaggio di tendere la mano donando a coloro che non possono permettersi molto, qualcosa. Quello di domenica, è stato un momento molto emozionante, non solo per la magica atmosfera che crea, inevitabilmente, il Natale, ma anche per la felicità che i piccoli avevano negli occhi”.