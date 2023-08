AVERSA, IVAN FINALMENTE TORNA A CASA: L’ANNUNCIO DELLA FAMIGLIA

Lo scorso 23 agosto la notizia della scomparsa di Ivan Mattiello, 18 anni, ha profondamente scosso le comunità di Aversa, Carinaro, Teverola e tutti i paesi limitrofi. Sono stati giorni di grande apprensione, ma finalmente questa mattina Ivan è tornato a casa sano e salvo. Ad annunciarlo è stata la sorella Fatima, tramite i social, la quale ha inoltre ringraziato tutti i cittadini che hanno condiviso la notizia con il fine di dare una mano per le ricerche. Stamattina, inoltre, il padre, Enrico Mattiello, ha lanciato un commovente appello sui social: “Mi manchi tantissimo, a babbo, perché così mi hai sempre chiamato da piccolo, ti prego anche una telefonata, almeno sappiamo che stai bene, poi vedrai piano si risolve tutto. Ti vogliamo un mondo di bene, siamo tutti rimasti malissimo. Ti prego fatti vivo, vedi quanta gente ti vuole bene, fallo soprattutto per noi. Torna presto amore di babbo”. Sempre il padre, dopo che Ivan è tornato a casa: “Un ringraziamento a tutti, siete stati veramente grandi e unici, anche a chi non conosco. Finalmente è finito questo incubo, Ivan è a casa”.