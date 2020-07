Posted by Alfonso Golia on Friday, July 31, 2020

Si sta svolgendo in questo momento la cerimonia per inaugurare la targa in memoria di Aldo Moro, presso la stazione di Aversa, dove Moro incontrava i suoi studenti. Presenti il Ministro della Ricerca G. Manfredi, il sindaco di Aversa Alfonso Golia e il Vescovo della Diocesi M. Angelo Spinillo.