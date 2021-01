Aversa (LCPS),proposta tranvia Aversa-Teverola- S.M.Vetere e Capua

Aversa– Nei mesi scorsi come amministrazione comunale abbiamo più volte incontrato i tecnici dell’Eav per la realizzazione di una tranvia che colleghi Aversa – Teverola – Santa Maria Capua Vetere e Capua, oggi apprendiamo che la giunta della Regione Campania ha inserito il progetto tra le istanze che potrebbero usufruire dei fondi destinati al trasporto rapido di massa a valere sul fondo per il rilancio degli investimenti per la parte nelle disponibilità del Ministero dei Trasporti.

È un’opera importantissima per tutto il territorio, il cui valore supera i 200 milioni di euro di investimento. Ringraziamo l’Eav per il progetto e per la centralità data alla nostra città. Speriamo di poter festeggiare presto lo stanziamento.