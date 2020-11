Aversa/ M5S su verde pubblico e modalità di convocazione del Consiglio comunale

Il M5S prende atto che al Presidente del Consiglio Comunale e all’amministrazione in carica di Aversa, non sta per niente a cuore il verde pubblico della nostra Citta`, ad onta di tante roboanti dichiarazioni.

Non si spiega altrimenti l’indifferenza e l’ ostracismo dimostrato nei nostri confronti, a fronte di una legittima interrogazione, presentata gia` da tempo, quali rappresentanti del M5S, all’assessore al ramo, Elena Caterino, in cui chiedevamo lumi sul patrimonio arboreo comunale.

A fronte di questo inspiegabile silenzio, siamo legittimati a credere che il Comune di Aversa, sia inadempiente e quindi fuorilegge, in quanto non rispetta le norme contenute nella Legge 113/92, poi modificata nella Legge 10 del 2013.

Si vede che Aversa, nel modo di agire, di taluni personaggi, si possa trasformare in una sorta di Repubblica autonoma.

A tal riguardo, vogliamo sottolineare , un comportamento certamente discutibile, adottato dal Presidente del consiglio comunale ,Palmiero, il quale in una nota inviata ai consiglieri comunali, a firma del Prefetto della Provincia di Caserta, dottor Ruberto,interpreta in modo personale tale nota, convocando il Consiglio, in modalita telematica, quando la stessa nota chiarisce che nel caso si possa adottare il corretto distanziamento sociale, l’assise si può svolgere in presenza.

Ricordiamo che questo Consiglio comunale, deve affrontare, tra gli altri temi, anche l’ equilibrio di bilancio, ed in caso di mancata approvazione , di quest’ultimo, si andrebbe obbligatoriamente allo scioglimento anticipato di questa consiliatura.

Molte voci in Citta`, parlano di un ” Regolamento di conti ” ,all’ interno della maggioranza stessa, noi non vogliamo credere a queste dichiarazioni, chiediamo solo di rispettare ragionevolmente le norme affidandoci allo spirito di responsabilita` degli amministratori comunali nei riguardi della cittadinanza.

Ribadiamo quindi l’opportunita`di convocare il Consiglio in presenza, e non in modalita` telematica.