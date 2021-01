Aversa, Onore e gratificazione in terra siciliana per Armando Pirolli

Aversa-L’Autore aversano è stato annoverato nell’Albo d’Oro dei Poeti e artisti contemporanei di “Cefalù Art”.



Il prestigioso riconoscimento è stato conferito lo scorso 6 gennaio dal Presidente del Cenacolo Letterario Dott. Antonio Barracato dopo attenta valutazione dei meriti artistici e letterari del Pirolli, valutati da un’apposita commissione.



Per il nostro concittadino e per il nostro territorio si tratta di un grande traguardo che si aggiunge ai molteplici riconoscimenti conquistati in ambito nazionale e internazionale.

Quello appena trascorso è stato un anno difficile, eppure nonostante tutto al Pirolli e alle sue opere sono stati attribuiti numerosi Premi da Podio

PREMI

a)Primo classificato al Premio Internazionale” Books for Peace”

b) Primo classificato Premio Letterario “ Luca Romano “

c) Secondo classificato Premio Letterario città di Castrovillari

d)Terzo classificato Premio Artistico Letterario” Talenti Vesuviani”

e) Primo classificato Premio Artistico Letterario “ A. Rosmini”

f) Premio Miglior Autore “We are the World 2020 “ Accademia degli Artisti Napoli

Questi elencati sono una piccola parte delle conquiste dell’anno appena trascorso, eppure questa gratificazione arrivata da Cefalù aggiunge onore e prestigio ad una persona che nell’arco di solo quattro anni si è fatto apprezzare in ogni parte d’Italia con le sue Opere e con la sua persona e nel contempo ha permesso di aprire una bella parentesi per il nostro territorio Casertano e Campano che con orgoglio e grande senso di appartenenza rappresenta nelle sedi più prestigiose. Ad Maiora!

Pergamena