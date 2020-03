Aversa. Ospedale Moscati: ecco le prime novità della direzione Correra.

Appena nominato direttore pro tempore dell’ospedale Moscati di Aversa il dott. Arcangelo Correra ha messo in atto i primi provvedimenti di ordine pratico per facilitare la vita dei pazienti e tutelare il personale sanitario.

Sono arrivati tablet da dare ai pazienti per mettersi in contatto con i familiari. L’ospedale è stato dotato di termoscanner per monitorare tutti gli ingressi.

Tutti gli operatori hanno avuto in dotazione speciali mascherine per proteggersi.

Una bella iniziativa i terrà tra poco, alle ore 11.00: le auto delle forze dell’ordine, polizia , finanza e carabinieri si ritroveranno davanti all’ingresso dell’ospedale e azioneranno in contemporanea le sirene per ringraziare tutto il personale sanitario che tanto sta facendo per tutti noi.