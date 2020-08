Aversa/ Passaggio di cantiere roghi tossici e igiene urbana

Aversa– A settembre ci sarà il passaggio di cantiere, intanto restano da risolvere alcune criticità relative all’igiene urbana e ai roghi tossici. A tal proposito,l’assessore all’Ambiente, Elena Caterino ha dichiarato

“Ieri ,ho avuto un lungo colloquio con i commissari prefettizi Senesi Spa che in seguito alle nostre forti sollecitazioni

ci hanno dato la disponibilità a collaborare mettendo in atto una serie di azioni per cercare di migliorare il servizio in questo periodo in attesa del passaggio di cantiere che avverrà nel mese di settembre in contemporanea alla stipula del contratto.

A parte il disservizio in città registrato in alcuni siti, abbiamo fatto notare loro anche la situazione attuale dell’isola ecologica di via Perugia per la quale abbiamo chiesto l’immediato ripristino delle condizioni igienico sanitarie per tutelare gli operatori ecologici e i residenti della zona infatti stamattina sono in atto i lavori di ripristino dell’area

Abbiamo chiesto un maggiore controllo del conferimento degli ingombranti in attesa del miglioramento che avverrà nelle prossime settimane grazie ad una modifica del regolamento al quale stiamo lavorando

Colgo l’occasione per avvisare la cittadinanza che questa settimana fino a lunedì prossimo il servizio ingombranti sarà sospeso per i sopracitati lavori di ripristino dell’isola ecologica e per gli interventi di rimozione ingombranti presso le scuole in procinto dell’avvio dell’anno scolastico

In questa settimana ci siamo anche occupati di un importante intervento di rimozione ingombranti presenti presso la casa di reclusione “F Saporito “.

“Ci stiamo, inoltre, impegnando al massimo nel controllo del territorio cittadino per la questione roghi che non hanno interessato il territorio cittadino ma quello dei paesi limitrofi con i quali intendiamo aprire un dialogo per lavorare in sinergia. Abbiamo chiesto un aiuto nel monitoraggio del territorio alle Guardie Ambientali. Per il prossimo 4 settembre abbiamo fissato un incontro con il dirigente Guarino e con i vari gruppi di Guardie Ambientali che operano sul territorio per coordinare le operazioni di controllo. Sarà effettuato un monitoraggio del territorio per debellare il problema sversamento illecito dei rifiuti e roghi”.



Proprio la questione dei roghi tossici è al centro dell’attenzione di tantissimi cittadini dell’agro aversano (e non solo) che lamentano di non poter dormire la notte per la puzza. Noi di Belvedere ci siamo già occupati ad agosto del tema, raccogliendo foto e testimonianze anche dai tanti gruppi Facebook nati per trattare l’annoso e mai risolto problema.