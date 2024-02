Aversa piange la perdita Michele, storico operatore della Caritas cittadina: la lettera degli amici

La redazione di BelvedereNews si stringe intorno al dolore della Caritas di Aversa e della famiglia di Michele Garbato, storico operatore da 25 anni della casa di accoglienza cittadina.

Di seguito la lettera degli amici operatori e volontari della Caritas diocesana:

“Caro zio Mick, ti scriviamo questa lettera per esprimerti il nostro affetto e la nostra gratitudine per tutto quello che hai fatto per noi e per gli altri sei stato un esempio di generosità, di umiltà, di allegria di fede. Con il tuo impegno in Caritas hai contribuito a creare una rete di solidarietà e di persone in difficoltà: è con te, Mimmo, Rosaria, Elvira e Roger che è iniziato tutto, siete stati voi i primi operatori. Hai saputo condividere il tuo tempo, le tue risorse. Le tue competenze e il tuo con bisogno di un sostegno di una parola, di un gesto d’amore. […] Grazie zio Mick, ti vogliamo bene. Ora ti auguriamo di godere, nella casa eterna, di quella pace e di quella serenità che hai sempre cercato”.