Aversa piange Silvana Ianniello

AVERSA. Il mondo medico perde un’altra grande professionista. È deceduta, a 61 anni, la nota dermatologa Silvana Ianniello, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari e di Aversa tutta.

La Ianniello, moglie del rinomato pneumologo Andrea Gnasso, aveva uno studio medico proprio nella città normanna, in via Diaz. La sua professionalità l’ha resa una dottoressa molto stimata dagli aversani e non solo. Moltissimi dei suoi pazienti la descrivono come punto di riferimento costante, sempre disponibile e dotata di una grande umanità.

I funerali si sono tenuti ieri, alle ore 16, presso la Cattedrale di S. Paolo ad Aversa, luogo in cui i familiari più intimi e le sue due figlie, Rossana e Flavia, hanno potuto dare l’ultimo saluto a Silvana.

Non si è a conoscenza delle precise cause del decesso, ma ad essere certo è il fatto che tutti – leggendo anche i numerosi messaggi di cordoglio a lei destinati – ricorderanno Silvana Ianniello non solo come un grande medico, ma anche come una grande donna.