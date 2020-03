Aversa: Sportello informa imprese, vertice con le categorie

AVERSA – Si è tenuto l’ultimo incontro tra l’Amministrazione e le Associazioni di categoria del mondo imprenditoriale propedeutico alla definitiva istituzione dello Sportello Informa imprese ad Aversa. A breve ne verrà formalizzato l’avvio (la stipula del Protocollo di intesa che ne regolerà gli aspetti operativi, difatti, è prevista orientativamente per metà marzo).

A partecipare alla riunione, in rappresentanza del Comune di Aversa l’Assessore Luigi Fadda e il consigliere Paolo Cesaro; per il settore imprenditoriale erano presenti Casartigiani, il Centro di Ricerca per l’Artigianato, l’Associazione Nazionale Commercialisti, Fenimprese, il Centro Studi Normanni e la Faspi (assente la Confederazione Nazionale dell’Artigianato, che però ha già aderito).

Nel corso della riunione sono stati discussi i vari punti del Protocollo d’Intesa volto all’istituzione ed alla gestione dello Sportello, che sarà ubicato presso gli uffici comunali, il cui scopo sarà quello di fornire informazioni e consulenza gratuita alle piccole e medie imprese operanti nel territorio comunale che necessiteranno di un aiuto per poter migliorare o iniziare la loro attività. Grazie alla stretta collaborazione con le Associazioni di categoria, l’Amministrazione avrà anche la possibilità di venire a conoscenza diretta delle esigenze e delle necessità di chi fa impresa nella nostra città e che ben conosce gli ostacoli pratici e burocratici che si incontrano quotidianamente.

“L’Amministrazione Comunale è sempre aperta ad ascoltare le esigenze di ogni singola categoria – dichiara il consigliere Paolo Cesaro. Ogni qual volta ce ne sarà la possibilità, ci impegneremo sempre per fornire il massimo supporto ed assistenza alla comunità tutta. Sono già pronte ad essere attuate altre misure rivolte a tutelare il commercio cittadino ed a valorizzare la nostra città grazie anche ad eventi che verranno organizzati periodicamente in città.”

“Una Grande Vittoria – afferma con fierezza l’Assessore al Commercio, Luigi Fadda. Siamo riusciti a coinvolgere un numero importante di rappresentanti del tessuto imprenditoriale locale con lo scopo di erogare un servizio gratuito alla Città. Sperimenteremo la prima, reale forma di sussidiarietà orizzontale nel territorio normanno: una rivoluzione. Al contempo,

ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa, rendendola così effettivamente realizzabile.

Ringrazio in primo luogo le Associazioni di Categoria, che con entusiasmo hanno collaborato nella stesura del Protocollo di Intesa, rendendosi disponibili ad operare sinergicamente con l’Amministrazione per implementare ulteriori servizi sul territorio, peraltro gratuitamente.

Ringrazio, inoltre, il nostro Presidente di Commissione, Eugenia d’Angelo, e i consiglieri Paolo Cesaro e Imma dello Iacono, che, partecipando ai vari incontri volti alla costruzione del progetto, hanno mostrato una sensibilità istituzionale eccezionale nei riguardi di un tema così sentito e strategico per lo sviluppo della nostra

bella Città”.