Aversa, “Storie di ordinaria movida”

Aversa, Nella serata di sabato, intorno alle 21.00, una rissa tra giovanissimi ha seminato panico tra i passanti. La lite è finita con una coltellata, per mano di un ragazzo proveniente dalla provincia di Napoli, ai danni di un diciassette di Aversa. Il tutto si è svolto nei pressi di una nota paninoteca della centralissima e affollatissima via Roma. Nella vicinissima via seggio il clima non era certo più sereno. Tante le liti scoppiate tra giovani e diversi i ragazzi che si sono sentiti male per aver assunto probabilmente alcolici. Una folla incontrollata di giovanissimi, non curanti anche delle norme anti covid, impediva il passaggio. Tutto questo è la prova di come la situazione ormai sia fuori controllo. Aversa e le sue strade ormai sono alla mercé di chi voglia ,nelle giornate di movida, raggiungere il centro normanno e farne ciò che desidera.