Aversa. Violenza sul padre e la sorella minore: arrestato 35enne

Aversa– Nella giornata di sabato pomeriggio, il personale del Commissariato di Aversa ha arrestato in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Tribunale di Napoli Nord, l’Aversano F.P., classe 1985.

Negli ultimi mesi, l’uomo si era reso responsabile di condotte violente e aggressive nei confronti dei genitori e della sorella minore.

Tali comportamenti aggressivi erano rivolti soprattutto alla sorella, vittima di un forte calcio all’addome che le ha provocato alcune lesioni.

Violenza verbale come offese, minacce di morte e violenza fisica erano rivolte anche al padre, nel momento in cui questi non acconsentiva alle numerose richieste di denaro da parte del figlio tossicodipendente.

“Vi ammazzo tutti, vi accoltello, vi devo uccidere”, queste alcune delle parole che l’uomo rivolgeva ai genitori.

Il modus operandi, aggravato anche dall’abuso di sostanze stupefacenti, determinava improvvisi scatti d’ira e di violenza senza alcun tipo di comtrollo.

Grazie al coraggio del padre, che ha querelato il figlio, i Poliziotti della Squadra Anticrimine sono riusciti ad intervenire e richiedendo da parte della locale Procura l‘emissione di un provvedimento di natura cautelare personale.

La vicenda si è conclusa sabato pomeriggio, con l’arresto da parte dei Poliziotti del Commissariato di Aversa di F.P. nei pressi dell’abitazione in Via Sant’Audenio ad Aversa, dove conviveva con la famiglia.