Parrocchia San Michele Arcangelo: fede, famiglia e comunità nel secondo turno di celebrazioni della Prima Comunione

Casagiove. Emozione, raccoglimento e tanta partecipazione hanno caratterizzato il secondo giorno delle celebrazioni delle Prime Comunioni, svoltesi ieri, 7 giugno, presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Casagiove.

Una giornata speciale per i tanti bambini che hanno ricevuto per la prima volta il Sacramento dell’Eucaristia, accompagnati dall’affetto delle loro famiglie e dall’abbraccio dell’intera comunità parrocchiale.

Particolarmente apprezzato il costante impegno di don Stefano Giaquinto, punto di riferimento per fedeli e famiglie, che negli anni ha saputo promuovere un’autentica alleanza educativa tra Chiesa, scuola e genitori. Un percorso fondato sull’ascolto, sulla condivisione e sulla crescita dei più giovani, nel quale la formazione spirituale si intreccia con quella umana e sociale.

Le celebrazioni delle Prime Comunioni rappresentano ogni anno il frutto concreto di questo lavoro quotidiano, svolto con dedizione e spirito di servizio.

La cerimonia di ieri ha visto protagonisti numerosi bambini che, con emozione e gioia, hanno vissuto uno dei momenti più importanti del loro cammino cristiano. Tra loro anche i figli di Linda Rea, collaboratrice della nostra testata, che con passione e disponibilità offre il proprio contributo alle attività redazionali, durante il suo percorso formativo.

A mamma Linda e a papà Gianluca giungano le più sentite congratulazioni per questo importante traguardo raggiunto dai loro figli. Un augurio speciale va naturalmente ai due giovani comunicandi, affinché custodiscano sempre nel cuore il significato di questa giornata e possano crescere accompagnati dai valori della fede, della solidarietà e del rispetto.

L’intera redazione si unisce alla gioia della famiglia e di tutti i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione, augurando loro un cammino ricco di serenità, speranza e soddisfazioni.