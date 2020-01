Voleva trascorrere il capodanno in compagnia di una donna ma è stato tratto in arresto questa notte in un albergo di Aversa dagli agenti del locale commissariato di PS. Su N.N., 47enne residente a Torino, pendeva ordine di carcerazione emesso dal Tribunale del capoluogo piemontese in quanto deve scontare un anno di carcere per furto e rapina. Ha finito per passare la notte di Capodanno in commissariato.