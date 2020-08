Aveva a casa hashish, marijuana e contanti .Arrestato

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, in San Felice a Cancello (CE), coadiuvati dai militari del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno (SA), hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di P.C., cl. 1982, residente a San Felice a Cancello.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 2,2 kg di hashish, 11 gr. di marijuana, 495 euro in contanti e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

P.C. è stato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria C.V., a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.