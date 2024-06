«Avventure Espressive» con Radio Arci Masaniello e Dario Sansone

Saviano. «Quest’anno abbiamo deciso di rendere la nostra campagna di tesseramento quanto più poliedrica, culturale e moderna possibile. Senza snaturare però le nostre tradizioni e la nostra storicità. Un’idea di associazionismo culturale che tanti artisti e uomini di cultura stanno sposando, tra cui quello che ospiteremo sabato: Dario Sansone». Non riesce a nascondere il suo entusiasmo Peppe Tufano, Presidente di Radio Arci Masaniello, nel presentare Dario Sansone che sarà ospite di Radio Arci Masaniello sabato 8 Giugno a partire dalle ore 19.30 a Saviano, in via degli Orti 29, per presentare il suo progetto “Santo Sud”. Con lui ci sarà anche Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei Processi culturali all’Università degli Studi di Salerno.

«Il popolare cantautore incontrerà il pubblico dell’Arci, – spiegano gli organizzatori – con un nuovo progetto che mette in luce la sua poliedrica forza espressiva, in versi, musica ed immagini. Ci fa piacere che il grande pubblico conosca anche questa parte del talento di Sansone, quella, forse meno nota del raffinato e visionario artista visivo».

“Santo Sud A Poetry Sketchbook” (Comicon Edizioni) è un’avventura espressiva che intreccia i versi e le illustrazioni create dal cantautore, disegnatore e regista Dario Sansone. «Radicalmente autobiografico, esplicito, coraggioso, fragile e orchestrale, questo volume è un’immersione nella vita di un artista che non smette di viaggiare. Nell’itinerario che compie, nella ricerca delle mete e nel ritorno, sopravvivono le dimensioni multiple del suo estro sentimentale».

Dario Sansone è un cantautore, disegnatore, regista e direttore artistico nato a Napoli nel 1981. Fin dagli anni 90 si è dedicato parallelamente alla musica ed alle arti visive. Dal 2006 è frontman ed autore della band napoletana Foja. Dal 2013 lavora nel cinema di animazione per L’Arte della Felicità (European Film Award) e Yaya e Lennie di Alessandro Rak, oltre a Gatta Cenerentola (due David di Donatello e un Nastro d’Argento) in qualità di regista con lo stesso Rak e con Cappiello e Guarnieri. Dal 2023 si dedica al suo primo progetto solista Santo Sud, che prevede un disco (in registrazione tra Parigi e Napoli con il produttore artistico Seb Martel) e un concerto teatrale.

L’ingresso è gratuito per i soci Arci e sarà possibile tesserarsi in loco. «Inoltre – sottolineano gli iscritti di una delle più storiche realtà del territorio – Radio Arci Masaniello è tra le associazioni a cui è possibile sottoscrivere il 5xmille. Quest’azione per noi è fondamentale per riuscire a portare avanti i nostri tanti progetti culturali».