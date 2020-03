Avviata la didattica a distanza all’istituto Alberghiero “IPSSART” Teano per una scuola dell’inclusione

TEANO – Tutto pronto all’Istituto Alberghiero di Teano magistralmente diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria ORSO che all’indomani dell’uscita del DPCM del 04.03.2020 che ha stabilito la sospensione delle attività didattiche, ha predisposto una serie di iniziative per far fronte a questa emergenza anche formativa.

Al momento, attraverso la consultazione del registro elettronico, è possibile conoscere nel dettaglio tutte le strategie poste in essere dalla scuola che costituiscono, a tutti gli effetti, attività didattica a distanza. Risposte concrete della didattica innovativa arrivano dagli studenti “NATIVI DIGITALI” che stanno rispondendo positivamente alle proposte di lavoro didattico a distanza dimostrando autonomia e competenza.Tante iniziative messe in campo, supportate e coordinate dal Dirigente Scolastico per garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio sancito dalla Costituzione.

Studenti i e docenti non sembrano affatto impreparati a fronteggiare questo momento di assenza fisica dalla scuola, supportati dai docenti coordinatori delle classi che tempestivamente hanno realizzato ogni utili raccordo, sebbene a distanza tra scuola / famiglia /studenti, avendo già sperimentato forme di didattica a distanza a supporto di quella tradizionale. La scuola ha attivato già dal primo giorno di chiusura strumenti per consentire agli alunni una didattica alternativa a quella tradizionale.

Già con la chiusura delle prime scuole in Italia il Dirigente Scolastico si era attivata per anticipare lezioni attraverso la Didattica a Distanza , fornendo ai ragazzi i codici per accedere alla piattaforma.

Il Dirigente Scolastico Prof Annamaria Orso ha lavorato con attenzione anche per garantire un’efficace azione didattica per i ragazzi con bisogni educativi speciali, insegnanti curriculari e insegnanti di sostegno si muoveranno in linea con i bisogni propri di ogni studente per offrire a tutti gli studenti modalità alternative a quelle relazionali. Il Dirigente Scolastico nel suo tempestivo intervento ha potuto contare sul proficuo supporto della Segreteria Amministrativa.