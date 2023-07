Avviate le celebrazioni di Sant’Anna. Il programma e la solenne Processione fissata per il 30 luglio

La comunita’ casertana si avvia, ormai, verso i festeggiamenti in onore di Sant’Anna, copatrona della citta’, iniziati solennemente domenica 1 luglio 2023 con il rito solenne celebrato da don Armando Sannino, Parroco di Sant’Anna alle Paludi, con i vice parroci tutta la Comunità in pellegrinaggio presso il Santuario e con il Rettore del Santuario Sant’Anna , don Andrea Campanile, unitamente a don Giovanni Gionti e don Lorenzo Maggetto.

” La nostra comunita’ – ha dichiarato Don Andrea Campanile– celebrera’ Sant’Anna per tutto il mese di luglio per ricordare che il Santuario e’ Casa di Dio e, al contempo, casa di tutti. Noi vogliamo vivere questa festa come segno della discesa di Sant’Anna che , per tutti i casertani, e’ un momento fondamentale di vicinanza fra la Santa e i suoi devoti”.

L’evento culminante dei festeggiamenti e’ la cosiddetta ” Peregrinatio Sanctae Annae”, che i Casertani chiamano “ Processione di Sant’Anna”. La manifestazione si svolgera’ domenica 30 luglio dopo la Santa Messa delle ore 6.00 in Piazza Marconi concelebrata dal Vescovo di Caserta S.E. Mons. Pietro Lagnese e dal Rettore del Santuario Don Andrea Campanile, oltre che dai collaboratori e confessori del Santuario e dai parroci di altre diocesi.

La processione si svolgera’ seguira’, per l’intera mattinata, il seguente percorso: Piazza Sant’Anna- via De Martino- via Acquaviva- Piazza Po- via Kennedy- sosta presso la Parrocchia di N.S. di Lourdes- viale Lincoln- via Acquaviva- via Ferrarecce- via Unita’ d’Italia-via Roma- via Don Bosco- via Renella- Piazza Sant’Anna – Santuario.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.00, il solenne cammino processionale proseguira’ per le seguenti strade: Piazza Sant’Anna- via Vico-via Roma- via Don Bosco- Corso Trieste- Piazza Margherita- Corso Trieste- Piazza Gramsci – via Ferrante CASA di SANT’ANNA- via Mazzini- Piazza Vanvitelli CASA COMUNALE-via Alois- via Turati- Piazza Mercato ASSOCIAZIONE CATTOLICA ACCOLLATORI SANT’ANNA-via Crispo- sosta presso CHIESA CATTEDRALE ore 20.30- via San Giovanni- via Roma- via C.Battisti- via Verdi- Piazza Sant’Anna.

La Santa Patrona si spostera’ per le vie della citta’ grazie agli Accollatori , uomini e donne dell’Associazione Accollatori di Sant’Anna che dimostrano la loro devozione portando a spalla la Santa per le strade principali di Caserta. L’ Associazione nasce nel 1961, ed ha come fine primario quello di perseguire tutte le attivita’ utili per realizzare e promuovere il culto di S.Anna. Il mezzo per raggiungere cio’ e’ principalmente la partecipazione alla solenne processione della Santa.

L’ Associazione fu costituita il 27 agosto del 1961, anniversario dell’evento prodigioso di SANT’ANNA a Caserta, per disposizione del vescovo Bartolomeo Mangino, su richiesta di 42 casertani devoti di Sant’Anna.

Il Vescovo Mangino costituì ed approvò il primo statuto dell’ “associazione degli accollatori di Sant’Anna di Caserta”.Due erano gli scopi costitutivi del sodalizio: assicurare mute di accollo al carro per il trasporto della sacra effige e dare uniformità di divisa a quanti partecipavano attivamente alla processione.Oggi quei colori, il giallo e il verde, fanno parte della nostra casertanità e rappresentano la devozione dei cittadini verso la co-patrona di Caserta.