Avviso riguardante l’erogazione di buoni spesa destinati alle famiglie in condizioni di disagio

CAPUA – Il Comune di Capua ha pubblicato sul sito istituzionale un avviso in merito all’erogazione di buoni spesa destinati alle famiglie in condizioni di disagio economico. È possibile presentare istanza di ammissione all’erogazione di un buono spesa i nuclei familiari in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali. Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata al seguente indirizzo: [email protected]

La domanda va presentata utilizzando l’apposito modello. Il buono spesa potrà essere spendibile solo negli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale che aderiscono all’iniziativa e solo per l’acquisto di prodotti alimentari. Per l’accesso al contributo il nucleo familiare dovrà essere in possesso di una certificazione Isee anno 2020 non superiore a €10000,00. Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate a partire dal 18.12.2020 e fino al 24.12.2020.