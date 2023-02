Azienda ospedaliera del policlinico, un esempio di Professionalità e Personale Qualificato

Non solo speranza, ma eccellenza. Questo il giudizio degli utenti del Secondo Policlinico di Napoli. In una città (la terza più grande d’Italia), dove la cultura a base di “caffè, pizza e mandolino” tende a denigrare inscenare un qualcosa che riporta sempre ad un nichilismo sfiduciato di una disfunzionale essenza dei servizi; il polo ospedaliero partenopeo non cede a questi luoghi comuni e a dirlo sono gli stessi utenti che hanno posto accento e nota di merito su questa realtà.

Siamo alla consegna farmaci dell’AOU – Azienda ospedaliera del policlinico; uno sportello nevralgico e vitale, per pazienti, degenti e singoli contesti, atto alla distribuzione di speciali cure, presidi medici e farmaci di un certo calibro, senza i quali la vita di molte persone sarebbe impossibile, oltre che addensata di sofferenze e difficoltà. Passando dalla farmacologia per diverse forme di diabete, ai farmaci necessari agli antivirali per l’HIV in concertazione con i siti dei ser.t locali, fino alle tossine botuliniche, le soluzioni di potassio ad alte concentrazioni, albumina per neonati e molti altri medicinali.

Una delle utenti, che periodicamente è costretta a recarsi presso questo sportello, ha voluto porgere attraverso la sua testimonianza, un profondo e accorato ringraziamento a chi giorno, per giorno, tiene alti gli standard di servizio di questo sportello, pur lavorando per tempistiche, scadenze e a in alcune situazioni in vere e proprie condizioni di frontiera. Destinataria di questo apprezzamento, gratificante e sicuramente a titolo di lustro per l’ospedale, è la Dott.ssa Rosaria Lanzillo, per così dire front-woman del polo di distribuzione sanitaria per il policlinico diretto ed in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II. Una dimostrazione di disponibilità e professionalità, di cui spesso si sente mancanza, ma che a cercar bene, possediamo ed anche in larghe quantità; un qualcosa da unire (e fa piacere farlo) alla professionalità in un settore dove, più che mai l’essere all’altezza, non può prescindere da un’abbondante dose di empatia e sensibilità per ciò che di più delicato esiste nella società: la salute ed il diritto al benessere.