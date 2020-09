Bacoli. Percettori del reddito di cittadinanza impegnati in attività socialmente utili: le parole del sindaco

BACOLI– Il Sindaco della città di Bacoli, Josi della Ragione, ha preso un’importante decisione che riguarda tutti i percettori del Reddito di cittadinanza.

Infatti, tutti coloro che risultano beneficiari di tale reddito, saranno impegnati in un servizio di pulizia periodico delle piazze di Bacoli.

Le attività che i cittadini svolgeranno saranno varie: dalla raccolta rifiuti alla digitalizzazione dei documenti dell’archivio storico comunale, al fine di garantire un servizio utile alla collettività.

“Ci daranno una mano ad aprire la biblioteca e siti storici, realizzare eventi culturali, pulire ville e parchi pubblici, nonché le spiagge libere. E a tagliare le erbacce, aggiustare muretti, controllare gli arenili. Ci daranno supporto per trasportare i bambini in classe con gli scuolabus, gestiranno l’uscita degli alunni alla fine delle lezioni, e favoriranno la didattica all’aperto“, queste le parole del sindaco in merito all’iniziativa che coinvolgerà oltre 250 cittadini bacolesi.