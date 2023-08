Baia Domizia, dedicato a Giuseppe Iorio il 1° torneo di beach soccer: un’ iniziativa all’insegna dell’amicizia e della solidarietà

Cellole. Per volontà di alcuni rappresentanti dell’Associazione Genitori Insieme, presso il Lido Sport di Baia Domizia sud si è tenuta la prima competizione di beach soccer.

Partita lo scorso 7 agosto, si è da poco conclusa un’iniziativa all’insegna dell’amicizia e della solidarietà.

In memoria di Giuseppe Iorio, ragazzo che frequentava il lido del litorale casertano, e venuto a mancare giovanissimo in seguito allo sviluppo di una rara forma tumorale; il campionato ha visto i partecipanti sfidarsi per tutta la settimana con l’obiettivo di sostenere i progetti dell’ Associazione Genitori Insieme.

Infatti, il ricavato del torneo verrà devoluto interamente all’Associazione che si occupa di finanziare la ricerca e di dare supporto psicologico tanto a giovani pazienti oncologici quanto alle loro famiglie.

Prima del calcio di inizio, Francesca Benincasa ha illustrato ai ragazzi presenti alcuni dei progetti portati avanti dall’Associazione, tra i quali “La Casa di Alice” e “Le Ali di Gianandrea” che si propone di realizzare i sogni dei ragazzi colpiti da cancro per aiutarli a dimenticare, per un attimo, la malattia.

Per dare un supporto al lavoro dell’Associazione è sufficiente fare una donazione dal loro sito: Associazione Genitori Insieme ONLUS — https://www.genitorinsieme.it/