Bambino torna a scuola dopo 5 mesi di cure ed incontra cestista Johnson.

Di Ilenia Liguori

Lunedì 6 Marzo il giocatore della StepBack Caiazzo Linton Johnson, si è recato alla scuola elementare Eduardo De filippo di Casagiove, in provincia di Caserta, per un motivo speciale: un alunno, suo grande fan, dopo 5 mesi di cure oncologiche, è tornato a scuola.

Per il piccolo Antonio D., è stato un giorno davvero speciale, non solo per il tanto atteso ritorno in classe, ma anche perchè avrebbe festeggiato insieme ai compagni e alle maestre, i suoi 11 anni.

Tra le passioni del piccolo c’è proprio il basket, motivo per cui, ad attenderlo in classe c’era proprio il giocatore della StepBack Caiazzo che – da subito – si è dimostrato socievole e alla mano, pronto a ridere e scherzare con tutti i bambini del plesso scolastico, specialmente con il piccolo Antonio a cui ha regalato anche un pallone di basket .

Canzoni, cori, palloncini, tante risate e commozione da parte di compagni e maestre per il tanto atteso ritorno di Antonio tra i banchi di scuola, compagni di classe che da mesi aspettavano il suo ritorno e che in questo lungo periodo di assenza dai banchi di scuola hanno fatto in modo – saltuariamente – di fargli sentire quanto più affetto e solidarietà possibili attraverso diversi gesti d’affetto come striscioni, palloncini sotto casa .

Oggi con la presenza del cestista, la ciliegina sulla torta.