BANDO AL COMUNE DI CASERTA PER PISCINA VIA GIANNONE

La durata della concessione è di nove anni e le offerte potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 21 agosto 2023 per via telematica, previa registrazione, attraverso il portale online per le procedure di affidamento del Comune di Caserta, accessibile dal seguente link:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta.

Il bando arriva a seguito di una procedura che ha visto, nello scorso mese di maggio, l’approvazione di una delibera, da parte della Giunta Comunale, con la quale si dava mandato al Dirigente del Settore Patrimonio di predisporre la procedura per l’affidamento della gestione della piscina comunale e di ripristinare la funzionalità dei luoghi. Seguendo queste indicazioni, lo scorso 17 maggio gli uffici avevano avviato l’iter per l’affidamento in concessione del servizio da svolgersi presso l’impianto “F. Dennerlein” di Corso Giannone.

“La pubblicazione del bando di gara – ha spiegato l’Assessore al Patrimonio, Annamaria Sadutto – è un passaggio fondamentale, che ci porta verso la conclusione della procedura di affidamento della piscina comunale. Si tratta di una struttura molto importante per la città di Caserta, frequentata da tantissimi cittadini. Lo sport è fondamentale per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità e per questo motivo abbiamo profuso il massimo impegno per rendere nuovamente operativa la struttura per i cittadini”.

Il bando di gara è stato redatto in linea con la normativa vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici e prevede una serie di requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla gara. Tra i requisiti richiesti, figurano la capacità finanziaria, la capacità tecnica e professionale, e l’assenza di condanne penali.

La procedura di gara si svolgerà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto del prezzo offerto, della qualità dei servizi offerti, e della capacità di gestione della struttura.

L’affidamento in concessione della piscina comunale “F. Dennerlein” di Corso Giannone rappresenta un’importante occasione per la città di Caserta, che potrà tornare ad avere a disposizione una struttura sportiva di alto livello, fruibile da tutti i cittadini.