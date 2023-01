Banna il Bullo. L’I.C. “A.Moro” coinvolge l’intera comunità scolastica per sensibilizzare sul tema del bullismo

Maddaloni – “La nostra scuola, da anni impegnata a trasmettere i valori fondamentali del rispetto della persona, della convivenza civile, del confronto non aggressivo, del benessere relazionale, ha inteso mettere in campo una solida e strutturata azione per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo” ha dichiarato la dirigente dott.ssa Ione Renga.

Su questa tematica, infatti, partirà oggi 16 gennaio un progetto che prevederà interventi mirati di prevenzione del disagio attraverso azioni formative, informative, culturali ed educative. Le attività saranno rivolte a tutta la comunità scolastica (docenti, personale ATA, genitori, alunni), con una riflessione particolare sulle tematiche della sicurezza on line, al fine di favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, garantendo un uso consapevole e corretto della rete, attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro.

Gli incontri formativi saranno tenuti da esperti forniti da Projenia società cooperativa social: la psicologa dott.ssa Jerarda Damaris Ceglia, la prof.ssa Graziella Ragozzino, la dott.ssa Rossana Ferraro, Magistrato Gop – Docente CYBER Scuola internazionale FF.OO. Ministero dell’Interno, la psicologa dott.ssa Federica Sebasta e la psicologa dott.ssa Mariangela Memola.