BarColliamo Feast 2026: a Colliano arrivano i 99 Posse

Conto alla rovescia per il BarColliamo Feast 2026, l’evento che mercoledì 12 agosto trasformerà Viale L. Cardone a Colliano in provincia di Salerno, in un grande palcoscenico a cielo aperto. Con ingresso gratuito e inizio alle ore 21, la manifestazione promette una serata all’insegna della musica dal vivo, del divertimento e della convivialità. La line-up è stata ufficialmente completata e vede come protagonisti i 99 Posse, storico gruppo simbolo della scena reggae e rap italiana, che salirà sul palco per il concerto più atteso della serata.

Ad aprire l’evento saranno gli Highway To Heaven, mentre il pubblico sarà accompagnato dai dj set di Disc.Joker e Luca Batti – Wedding & Event DJ Campania. A rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo ci sarà la partecipazione dello special guest vocalist Cosimo Marino, pronto ad animare la serata con la sua energia.

Il BarColliamo Feast si conferma così uno degli appuntamenti più importanti dell’estate collianese, capace di unire musica di qualità, intrattenimento e momenti di aggregazione in un’atmosfera di festa aperta a tutti.