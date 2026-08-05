La notte di “Baciati dal Sud”

L’evento dell’anno è finalmente arrivato: Vairano Scalo si prepara a vivere la notte più travolgente dell’estate.

Venerdì 7 agosto 2026, ci sarà l’apertura dell’evento summer fest Start con Dj LucaPink Vocalist Michael G. Presentazione Boys Vairano con Thomas Scalera Dj Set. I saluti istituzionali del Sindaco Stanislao Supino e dell’amministrazione, del Presidente Associazione Shopping in Vairano Maurizio Menicacci, Geko Spa Antonietta Gazzerro, Responsabile Mkt e comunicazione Grazy Creatiive – Clarissa Titta. Dopodiché, a partire dalle ore 21:30, Piazza Unità d’Italia si trasformerà in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto per l’attesissimo “Baciati dal Sud Music Festival”. L’evento, completamente a ingresso gratuito, sarà guidato dall’energia travolgente del noto vocalist Raffaele Assante. Uno show rivoluzionario in tre dimensioni. Non il solito concerto, ma un format esclusivo e innovativo che promette di far battere il cuore del territorio.

La serata si articolerà in tre fasi spettacolari, unendo cultura, passione meridionale e puro divertimento: Il Sud Contemporaneo: un tributo alla musica leggera e napoletana, per cantare a squarciagola i successi di Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Mannarino, Nino D’Angelo ed Enzo Avitabile. A seguire la Tradizione e il Ritmo: l’anima popolare si accende con Tarantella, Pizzica e Tammurriata. Il corpo di ballo ufficiale si scatenerà tra la folla e l’organizzazione farà un maxi regalo al pubblico, distribuendo tamburelli personalizzati con il nome della nostra località per suonare tutti insieme. E per finire il Sud…America! il gran finale che trasformerà la piazza in un carnevale di emozioni. Un’esplosione di ritmi latini, ballerini straordinari, costumi accesi e una pioggia di gadget colorati per ballare fino a tarda notte. Manca pochissimo. La notte più calda dell’anno vi aspetta a Vairano Scalo: l’ingresso è libero, l’energia è garantita. Vietato farselo raccontare!