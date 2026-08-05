Esercito: avvicendamento al Multinational Battle Group Bulgaria

Il Colonnello Stefano Catania, Comandante del 4° Reggimento Carri, ha assunto il comando del Multinational Battle Group Bulgaria, subentrando al Colonnello Matteo Epifani, Comandante dell’8° Reggimento Bersaglieri. L’avvicendamento, avvenuto presso la Novo Selo Training Area, assicura continuità al contributo italiano alle Forward Land Forces della NATO, schierate per consolidare la deterrenza e la difesa sul fianco orientale dell’Alleanza.

Il passaggio di responsabilità si è svolto alla presenza del Generale di Divisione Cornel Tonea-Bălan, Comandante della Multinational Division South-East, e del Generale di Divisione Nicola Piasente, Capo Reparto Pianificazione ed Esercitazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI).

Durante il mandato, il contingente italiano ha operato con le Forze Armate bulgare e con le unità alleate del Battle Group, prendendo parte a esercitazioni multinazionali finalizzate a sviluppare procedure comuni e a migliorare la capacità di pianificare e condurre attività congiunte.

Nel suo intervento, il Colonnello Epifani ha richiamato il contributo delle diverse componenti nazionali e il valore dell’integrazione tra militari dei Paesi partecipanti. Il Colonnello Catania ha indicato nella continuità operativa, nell’addestramento congiunto e nella cooperazione con le forze alleate le priorità del nuovo mandato.

Il contingente su base 4° Reggimento Carri proseguirà le attività operative e addestrative previste dal dispositivo NATO, operando con le unità bulgare e alleate presenti nel Battle Group.