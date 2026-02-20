“Barrus” sbarca su Netflix: nel cast Silvio Munerotto

CASERTA – Il cinema d’azione italiano compie un balzo internazionale. L’ambizioso progetto “Barrus”, prodotto dalla prestigiosa Leonessa Film, è pronto a debuttare su Netflix, portando la creatività e la forza del territorio campano in tutto il mondo.

Il film, che vede come protagonista e regista il maestro d’armi e attore Fabio Busiello, si preannuncia come un’opera viscerale, capace di unire il realismo dei combattimenti a una narrazione profonda e carica di umanità.

La Leonessa Film ha messo in campo una squadra di attori straordinaria per garantire a Barrus uno spessore unico:

Alex Belli: Porta nel progetto il suo carisma e una presenza scenica ormai consolidata a livello nazionale.

Gianluca Di Gennaro: Il volto simbolo del nuovo cinema d’autore napoletano, capace di interpretazioni di rara intensità.

Claudio Camilli: Attore di grande solidità (già apprezzato in produzioni come Ghiaccio e I Predatori), che conferisce al film quel tocco di crudo realismo tipico del cinema di genere di alta qualità.

Il Ritorno del Grande Attore Casertano: Silvio Munerotto

Per il pubblico casertano e per gli amanti del grande teatro, la notizia più rilevante è il rientro ufficiale nel progetto di Silvio Munerotto. Definito da molti come il “grande attore casertano”,

Munerotto torna sul set sotto la guida di Busiello portando con sé un bagaglio di esperienza e una forza interpretativa che arricchisce profondamente la pellicola.

La sua partecipazione in Barrus non è solo un ritorno alle scene, ma un pilastro fondamentale del racconto: Munerotto incarna l’anima autentica della nostra terra, offrendo una performance che si preannuncia tra le più intense della sua carriera.

La Visione di Fabio Busiello Fabio Busiello, cuore pulsante di questa produzione, ha saputo trasformare una storia di riscatto in un fenomeno cinematografico. Grazie alla sua competenza tecnica e alla visione produttiva della Leonessa Film, Barrus non è solo un prodotto per il mercato italiano, ma una sfida vinta contro i grandi standard internazionali.

“Collaborare con la Leonessa Film ci ha permesso di non scendere a compromessi sulla qualità,” trapela dal set. “Avere nel cast professionisti come Silvio Munerotto, capaci di dare cuore e voce ai nostri personaggi, è ciò che renderà questo film indimenticabile per il pubblico di Netflix.”

Con l’uscita prevista sulla piattaforma streaming più famosa al mondo, i riflettori sono tutti puntati su questa sinergia tra Caserta e la grande produzione. Tra l’adrenalina di Belli, Di Gennaro e Camilli e la maestria di Silvio Munerotto, Barrus è pronto a riscrivere le regole del cinema d’azione.