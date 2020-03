Basile (FI): “Il sindaco crei un “Fondo di Solidarietà comunale per famiglie in difficoltà per emergenza Covid-19”

SAN NICOLA LA STRADA – “La solidarietà non lascia spazio a strumentalizzazioni politiche e continue campagne elettorali. Il coordinamento cittadino di Forza Italia ha messo da parte ogni tipo di attività di opposizione all’amministrazione cittadina”. È quanto ha affermato Francesco BASILE, Coordinatore cittadino di Forza Italia.

“In questo momento storico, le nostre energie sono invece tese alla proposta ed al sostegno delle istituzioni, ci sarà tempo dopo la tempesta per le battaglie politiche. Invero, negli ultimi giorni alcune nostre indicazioni sono state recepite e fatte proprie dall’Amministrazione Comunale, senza proclami e senza clamori, e di questo ne siamo orgogliosi e soddisfatti. Ed è proprio sull’onda di questo spirito, che consapevoli della gravità del momento, proponiamo al sig. Sindaco Vito Marotta ed a tutta l’Amministrazione Comunale, di fare propria la nostra proposta affinché si crei un capitolo di spesa speciale e vincolato per l’istituzione di un “Fondo di solidarietà comunale per famiglie in difficoltà per emergenza COVID – 19”.

Così che, attraverso un conto corrente dedicato o mediante l’utilizzo di una causale specifica, ognuno potrà dare il proprio contributo nel pieno anonimato e secondo le proprie possibilità, evitando di fatto ogni tipo di uso strumentale della propria o altrui generosità. Sarà poi cura dell’Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, gestire i fondi raccolti così da garantire un minimo di sostentamento per chi è in difficoltà. Perché la beneficenza si fa ma non si dice”.