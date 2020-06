Basile (FI): “Sui tributi locali i Comuni possono introdurre agevolazioni, come forme ulteriori di ravvedimento operoso”

SAN NICOLA LA STRADA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il Comunicato stampa fattoci pervenire dal Coordinamento cittadino di Forza Italia di San Nicola la Strada, diretto da Francesco BASILE, avente per oggetto: “Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto versamento dei tributi”: “Il coordinamento cittadino di Forza Italia San Nicola la Strada, su proposta del Dott. Corrado Mandati, Responsabile alla Trasparenza e ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione vista la Delibera n. 30 del 23/03/2020 del Comune di San Nicola la Strada e Considerata la nota dell’Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 giungo 2020, da cui si evince che sono pervenuti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze diversi quesiti volti a conoscere se sussista la possibilità per i comuni, in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e, in caso di risposta affermativa, con quali modalità possa essere.

La nota di 5 pagine è stata quindi diffusa, per spiegare se il differimento di alcuni tributi in particolare dell’IMU se rientri nelle facoltà del Consiglio Comunale o della Giunta. Considerato che è possibile il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, tale provvedimento doveva e dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Nella stessa nota diffusa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene altresì evidenziato che la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni e che questi non possono rinunciare a sanzioni e interessi, stante l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

La risoluzione del MEF spiega, infatti, che la facoltà di prorogare la scadenza IMU “può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria”. Considerato che questo principio, “porta ad escludere che possano essere deliberati dai Comuni interventi – anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva”.

Considerato che la strada della proroga è inoltre l’unica possibile, dal momento che il MEF ha escluso la possibilità di prevedere la disapplicazione totale delle sanzioni per chi paga in ritardo: “Occorre sottolineare che, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento”, afferma la risoluzione, “non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge come statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001”. Gli enti locali possono invece introdurre delle agevolazioni, come forme ulteriori di ravvedimento operoso.

In sintesi, nessun rinvio è possibile per la quota di IMU di competenza dello Stato, che è sottratta alla disponibilità dei Comuni. La proroga può riguardare soltanto le entrate degli enti locali, e può essere stabilita con delibera di Giunta ratificata dal Consiglio Comunale.

Per tali ragioni nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno 2020, è stata inviata al Sindaco, a gli Assessori e a tutti i consiglieri una richiesta con ad oggetto “Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto versamento dei tributi” in cui, il Coordinamento cittadino di Forza Italia San Nicola la Strada chiede, di introdurre, come prescritto dalla stessa nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, agevolazioni come forme di ulteriore ravvedimento operoso. Inoltre si ricorda al sig. Sindaco e a tutta l’Amministrazione comunale, che il dissesto economico che ha colpito il nostro Ente è terminato alla data del 31/12/2019 e che quindi è possibile rimodulare le aliquote comunali, attualmente massimizzate. F.to Coordinamento cittadino di Forza Italia di San Nicola la Strada”.