Belvedere di San Leucio, lo splendore del Complesso Monumentale fra visite ai giardini e percorsi enogastronomici nelle festività del 25 Aprile e 1 Maggio

Caserta – “Il successo di pubblico riscontrato in questo fine settimana pasquale non è altro che il preludio a nuove iniziative che vedono il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio nel ruolo di protagonista.

Nel bene Unesco, infatti, in occasione dei prossimi due giorni festivi (25 aprile e 1° maggio), sarà possibile effettuare una visita dei giardini completamente risistemati e riqualificati e, al tempo stesso, compiere un percorso enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici e di eccellenza provenienti dalle diverse aree della provincia di Caserta”.

È quanto si legge nella nota diffusa dal Comune di Caserta, che evidenzia il notevole afflusso di visitatori registratosi nei giorni di Pasqua (la struttura è stata aperta per metà giornata) e Pasquetta.

“Un risultato particolarmente significativo – prosegue la nota – se si considera che le condizioni meteo, specialmente per quel che concerne domenica, non sono state ottimali.

Per quanto riguarda Pasquetta, poi, l’apertura straordinaria ha incontrato un favore di pubblico ancora superiore e il Belvedere è riuscito a intercettare anche una parte dei turisti, provenienti da ogni parte d’Italia, che si sono recati in visita alla Reggia di Caserta.

«Siamo davvero soddisfatti – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – in quanto stiamo concretamente valorizzando il Belvedere di San Leucio, che è uno dei principali asset turistici della nostra città.

I numeri di questo week-end pasquale sono molto incoraggianti e ci fanno capire che siamo sulla strada giusta.

Ringrazio i dipendenti della struttura, che hanno consentito di ottenere questi risultati.

I lavori per la riqualificazione del Complesso Monumentale stanno andando avanti in maniera spedita e consentiranno di cambiare volto al nostro bene Unesco, con la creazione di strutture di accoglienza per i turisti, servizi di ristorazione, nuovi collegamenti con la Reggia e la presenza di grandi marchi internazionali della moda, con i loro prodotti e i loro laboratori»”.