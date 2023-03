Belvedere di San Leucio. Lo storico custode Alessandro Scialla va in pensione . ( Tutte le foto della festa)

Caserta. E’ stata un’adunata di amici e parenti quella che Alessandro Scialla , l’ ormai ex custode del Belvedere di San Leucio, ha organizzato all’ interno del sito Borbonico . Alessandro ,dopo anni di instancabile lavoro , ha raggiunto l’età pensionabile ed ha quindi lasciato il suo posto di impeccabile custode del Monumento a Pasquale Mazzarella anch’esso presente alla manifestazione.

Non ha fatto di certo mancare la propria presenza all’ evento l’ amministrazione comunale rappresentata dai massimi esponenti : il Sindaco Carlo Marino e il Vicesindaco Emiliano Casale .

“Alessandro Scialla e’ stato sempre una persona corretta e cordiale – ha dichiarato il Primo Cittadino– ricordo ancora le mie visite al Belvedere da Consigliere Comunale e la disponibilità con la quale ci ha sempre accolto. Oggi è per Scialla e’ un giorno importante , da subito voglio precisare che resterà in squadra, magari con altri compiti, altri ruoli ma resterà uno della famiglia”.

A ribadire il concetto è stato anche il Vicesindaco Casale : “ Alessandro per me rappresenta la storia – ha dichiarato- è difficile immaginare una visita al monumento senza la sua presenza. Ma come bene ha detto il Sindaco, Scialla sarà ancora uno di noi anche perchè conoscendolo difficilmente resterà fermo ai box.”

La parola poi è passata al festeggiato il quale è apparso molto commosso ed emozionato: ” Voglio ringraziare i presenti , il Sindaco , il Vicesindaco e tutta l’ amministrazione comunale. Un grazie di cuore anche a tutti i miei colleghi che mi hanno supportato e sopportato , grazie a Teresa Natale , Presidente della Croce Rossa – comitato di Caserta e amica di famiglia ,che ha scelto di essere presente in un giorno cosi’ importante per me . Mi dispiace lasciare ma dopo tanti anni è giusto fare spazio ai piu’ giovani e con questo auguro a Pasquale ,mio sostituto, buon lavoro .”

La festa si è conclusa con un ricco buffet che svariava dal salato al dolce con tanto di cocktail alcolici e analcolici composti al momento.

All’ amico Alessandro Scialla gli auguri piu’ sinceri dall’ intera redazione di Belvederenews.

IMG_5492