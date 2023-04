Belvedere di San Leucio, tante le prenotazioni per accedere al Complesso Monumentale nelle giornate del 25 Aprile e del 1°Maggio

Caserta – Fa ben sperare in termini di presenza turistica nelle festività del 25 Aprile e del 1° Maggio quanto pone in evidenza il Comunicato diffuso dal Comune.

«Già numerose le prenotazioni per le visite ai giardini (i due completamente risistemati e riqualificati) del Belvedere di San Leucio per le giornate del 25 aprile e del 1° maggio, quando saranno previste anche delle degustazioni di prodotti tipici locali.

In questi due giorni festivi l’accesso al Complesso Monumentale per svolgere questo tour sarà possibile solo su prenotazione, scrivendo all’indirizzo mail ‘belvedere@comune.caserta.it’ o chiamando il numero telefonico 0823/273152, fino a esaurimento posti in relazione ai turni programmati.

L’orario di apertura, in entrambe le giornate, sarà dalle 9,30 alle 13 (l’ultima visita partirà alle 12) e dalle 15,30 alle 18 (partenza dell’ultima visita alle ore 17).

L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai sei anni di età.

Si accederà ai giardini dopo aver terminato la visita guidata al Museo della Seta, ovvero alla sezione di archeologia industriale e agli appartamenti storici.

Anche in questa circostanza, come già avvenuto in occasione delle festività pasquali, ci si attende un’importante risposta da parte dei visitatori, che già numerosi hanno provveduto a effettuare le prenotazioni, sia per il tour del 25 aprile che per quello in programma il 1° maggio.

L’ingresso gratuito alla Reggia previsto in occasione della Festa della Liberazione, poi, potrà costituire un ulteriore motivo per attrarre un maggiore flusso di turisti al Belvedere di San Leucio»